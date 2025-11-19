В Толмачево прогнозируют рекордный пассажиропоток по итогам 2025 года

Он может составить 9,6 млн пассажиров, сообщил директор аэропорта Константин Фуряев

НОВОСИБИРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Пассажиропоток в аэропорту Толмачево в Новосибирске по итогам 2025 года составит рекордные 9,6 млн пассажиров. Такой прогноз журналистам озвучил генеральный директор аэропорта Константин Фуряев.

"Пассажиропоток в этом году достигнет рекордных 9,6 млн пассажиров, это рост на 4% к прошлому году", - сказал он.

В 2024 году аэропорт Толмачево обслужил также рекордное количество пассажиров - 9,2 млн человек, что было на 2,3% больше, чем в 2023 году. Рост пассажиропотока в аэропорту связывают с увеличением числа региональных маршрутов и поддержкой региональных властей.

Ведутся работы в рамках второго и третьего этапов реконструкции аэродромной инфраструктуры аэропорта. Общая стоимость всех трех этапов - порядка 16 млрд рублей. Все работы планируется завершить до 2028 года, а в 2028-2030 году начать строительство второй взлетно-посадочной полосы для гражданского сектора. Сейчас одна из двух действующих полос находится в ведении Минобороны РФ. Ожидается, что в результате всех работ число взлетно-посадочных операций в аэропорту увеличится более чем в два раза - до порядка 40 в час.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Травников, благодаря работам в рамках реконструкции к 2027 году аэропорт сможет обслуживать более 12 млн пассажиров в год.