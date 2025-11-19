В ГД призвали создать список профессий, доступных ветеранам СВО с инвалидностью

Участникам СВО с инвалидностью необходимо предоставить право управления транспортным средством, подчеркнул первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев ("Единая Россия") предложил подготовить перечень профессий, доступных для ветеранов специальной военной операции (СВО) с инвалидностью, в том числе с учетом категорий водительского удостоверения.

"Вместе с Минтрудом мы должны подготовить перечень профессий, доступных для ветеранов СВО с инвалидностью, с учетом категорий водительского удостоверения и дополнительных функций. Такой перечень необходим для всех специальностей - от водителя автобуса, помогающего пассажирам, до других транспортных профессий. Мы уже начали эту работу совместно с профильными ведомствами, чтобы создать четкий путь от получения инвалидности до обучения и трудоустройства, включая все этапы", - сказал ТАСС Киселев.

По его словам, участникам СВО с инвалидностью необходимо предоставить право управления транспортным средством. "Возможность управлять автомобилем и получить востребованную профессию водителя - это не только вопрос их собственной мобильности, но и социального и профессионального восстановления, их права на полноценную жизнь", - добавил депутат. "Мы обязаны создать все необходимые правовые и технические условия для того, чтобы каждый герой мог реализовать себя в гражданской профессии. Безусловно, принятие такого решения не должно идти во вред безопасности остальных участников автомобильного движения", - заключил Киселев.