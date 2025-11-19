Верховный суд оставил норму об оборотных штрафах за монопольно высокие цены

Остаются в силе разъяснения, согласно которым оборотный штраф может быть назначен доминирующей на рынке компании-нарушителю, отметили в пресс-службе судебного органа

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Верховный суд России вновь подтвердил свою позицию о назначении оборотных штрафов (в проценте от выручки) для доминирующих на рынках компаний за действия, направленные на получение сверхвыручки за счет установления монопольно высокой цены на продукцию. Эту правовую позицию Президиум Верховного суда сохранил, внося изменения в ранее опубликованный обзор судебной практики, связанной с привлечением к административной ответственности за нарушения антимонопольного законодательства, сообщили в пресс-службе Верховного суда.

"Остаются в силе разъяснения, согласно которым оборотный штраф (в процентах от выручки) может быть назначен доминирующей на рынке компании-нарушителю, если ее целью явилось получение сверхвыручки за счет установления монопольно высокой цены на реализуемую продукцию", - отметили в Верховном суде.

"Противоположный подход, согласно которому таким компаниям должен назначаться фиксированный штраф, по сути, делает выгодным злоупотребление доминирующим положением, поскольку фиксированный штраф в размере до 1 млн рублей не всегда является сдерживающим фактором от совершения незаконных действий, приносящих дополнительный доход, исчисляемый миллиардами рублей", - пояснили в высшей судебной инстанции.