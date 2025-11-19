ВСС представит предложения по реформе натурального возмещения в ОСАГО

Всероссийский союз страховщиков подготовит их в течение 7-10 дней

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) в течение 7-10 дней подготовит свои предложения по реформе натурального возмещения в ОСАГО. Об этом сообщил журналистам по итогам внеочередного собрания ВСС президент союза Евгений Уфимцев.

"До конца этого месяца, я думаю, что в течение 7-10 дней <…> у нас на финальной стадии формулирование тех позиций, которые в ходе парламентских слушаний, консультаций с Банком России, и с Государственной думой и Советом Федерации начали вырисовываться. Поэтому мы будем предлагать определенные изменения", - сказал Уфимцев, отвечая на вопрос о реформе натуральных выплат.

Глава ВСС отметил, что, скорее всего, может трансформироваться процесс внедрения натурального возмещения по ОСАГО.

"На сегодняшний момент мы видим, что одним из, так скажем, неким стопором является, что вот эта трансформация, она носит социально-определенный аспект. И поэтому, может быть, мы будем поэтапно реализовывать. <…> То есть сама конструкция и концепция итоговая, к чему мы хотим прийти, чтобы машины по ОСАГО ремонтировались больше, - она не меняется. И чтобы при ремонте у человека появилась опция - она не меняется. Прийти к этой точке можно несколькими путями, может быть, этапно", - сказал Уфимцев.

По данным ВСС, около 95% автовладельцев получают выплаты по ОСАГО, а не натуральное возмещение. Это связано с тем, что у многих страховщиков нет договоров со станциями техобслуживания или они не могут выполнить ремонт в установленные законодательством сроки. При этом в союзе отмечают, что доля получающих натуральное возмещение по ОСАГО - то есть ремонт за счет страховщика - снизилась с 15% в 2019 году до 5% в 2024 году.

"Многие автовладельцы предпочли бы именно натуральное возмещение, поскольку не хотят заниматься ремонтом сами. К тому же полученная выплата часто оказывается существенно меньше, чем стоимость ремонта", - подчеркнули в ВСС.