Лут: рост животноводства в России в 2025 году составит порядка 2,5%

По словам министра сельского хозяйства, животноводство потребляет всю растениеводческую продукцию, поэтому "внутренний рост потребления тоже будет, но не такой большой"

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

КРАСНОДАР, 19 ноября. /ТАСС/. Объем производства животноводческой продукции в России по итогам 2025 года вырастет примерно на 2,5%. Об этом на площадке Международной выставки "Югагро", которая проходит в Краснодаре, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

"Мы с вами всегда производим больше, чем потребляем. Наше потребление по прошлому году составило 86 млн тонн зерновых, оно растет, потому что животноводство растет каждый год. В этом году в организованном секторе животноводства мы должны вырасти где-то на 2,5-2,6% по стране. Животноводство потребляет всю растениеводческую продукцию, поэтому внутренний рост потребления тоже будет, но не такой большой", - сказала она.

О выставке

18 ноября в Краснодаре стартовала 32-я Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой продукции "Югагро". В мероприятии в 2025 году принимают участие более 600 компаний из 14 стран, среди которых Турция, Китай, Индия, Испания, Чехия. В рамках деловой программы запланировано проведение свыше 40 мероприятий, выставка будет проходить в течение четырех дней.