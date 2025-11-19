Доля производимой фермерами РФ продукции составила 14%

Министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что на отдельных территориях по зерновым культурам фермерское сообщество занимает 30% объема производства

КРАСНОДАР, 19 ноября. /ТАСС/. Доля сельхозпродукции, производимой фермерами в России, составила за последние годы порядка 14%, сообщила на площадке международной выставки "Югагро" министр сельского хозяйства России Оксана Лут.

"Вениамин Иванович [Кондратьев] сказал, что фермеры занимают 30% объема производства в Краснодарском крае. В России это поменьше - это 14%. Плюс-минус у нас доля с вами на протяжении последних лет остается стабильной. Где-то около 15% мы ходим то "плюс", то в "минус", но в целом доля у нас стабильная", - сказала министр.

Глава Минсельхоза РФ констатировала, что на отдельных территориях по зерновым культурам фермерское сообщество занимает 30% объема производства, по овощам - даже больше 30-40%, потому что овощи остаются малоформатным бизнесом.

"Сейчас особая ниша это, конечно, ягоды, и мы очень надеемся, что здесь фермеры себя найдут, и мы сможем достичь нашего показателя продбеза, который у нас не выполнен еще по плодам и ягодам", - отметила Лут.

Во вторник в Краснодаре началась 32-я Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой продукции "Югагро". В мероприятии в 2025 году принимают участие более 600 компаний из 14 стран, среди которых Турция, Китай, Индия, Испания, Чехия и другие. В рамках деловой программы запланировано проведение свыше 40 мероприятий, выставка будет проходить в течение четырех дней.