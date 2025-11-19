Трутнев назвал число реализуемых в Архангельской области инвестпроектов

В регионе создано более 4,5 тыс. новых рабочих мест

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев © Юрий Смитюк/ ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 19 ноября. /ТАСС/. Более 270 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 226 млрд рублей реализуется в Архангельской области. Об этом сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"В области с государственной поддержкой реализуется 271 инвестиционный проект с общим объемом инвестиций 226 млрд рублей. Это 17% от объема запланированных инвестиций в Арктике. Из них в экономику уже вложено 47 млрд рублей - 11% от вложенных инвестиций АЗРФ", - сказал Трутнев на совещании по социально-экономическому развитию Архангельской области.

Трутнев отметил, что 113 проектов уже введено в эксплуатацию. Создано более 4,5 тыс. новых рабочих мест. "По объему привлеченных инвестиций, количеству реализуемых проектов Архангельская область занимает второе место среди регионов Арктической зоны", - сказал вице-премьер.