Эксперт Шмаль прогнозирует среднюю мировую цену на нефть в $65 за баррель

В условиях санкций нефтяные компании РФ способны не снижать добычу, а российская нефть находит своих покупателей, в том числе в Китае и Индии, подчеркнул президент Союза нефтегазопромышленников России

ЧЕЛЯБИНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Средняя мировая цена на нефть в 2025 году может составить около $65 за баррель, на российскую нефть - в районе $50 за баррель. Такое мнение ТАСС высказал президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль в рамках конференции "Нефтегазстандарт 2025".

"Вопрос прогнозирования цен на нефть достаточно сложный. Но я считаю, что мировая цена на нефть будет близка к 65 долларам за бочку. А наша цена, как известно, имеет, во-первых, ограничения, во-вторых, присутствует достаточно большой дисконт. <…> Поэтому я считаю, что наша нефть будет стоить около 50 долларов за бочку", - сказал он ТАСС.

При этом собеседник агентства отметил, что в условиях санкций нефтяные компании РФ способны не снижать добычу, а российская нефть находит своих покупателей, в том числе в Китае и Индии.

Конференция "Нефтегазстандарт 2025" проходит в Челябинске 19-21 ноября. Это дискуссионная площадка для специалистов нефтегазового комплекса России и смежных отраслей. На ней обсуждают актуальные вопросы в области стандартизации и технического регулирования.