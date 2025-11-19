Словакия может подать иск против ЕС из-за запрета на закупку газа России

Премьер-министр Роберт Фицо не пояснил, на каком правовом основании это сделают

Редакция сайта ТАСС

БРАТИСЛАВА, 19 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поручил министрам иностранных дел, экономики и юстиций проанализировать варианты подачи иска против Евросоюза в связи с планами сообщества прекратить поставки российского газа с 2028 года. Об этом сообщило агентство Reuters.

"На следующей неделе правительство обсудит документ, мы рассмотрим возможность подачи иска", - приводит агентство слова Фицо.

Он добавил, что ситуация с обращением в суд будет зависеть от решения Еврокомиссии и от гарантий для Словакии. При этом, как пишет Reuters, премьер не уточнил, на какую сумму планируется иск, и не пояснил, на каком именно правовом основании он будет подан.

В октябре Совет ЕС утвердил поэтапный запрет на любые закупки российского газа с 1 января 2028 года. Решение распространяется как на трубопроводный, так и на сжиженный природный газ.