ЦРПТ будет развивать маркировку на маркетплейсах с участниками рынка электронной торговли

Стороны будут обмениваться аналитикой и рекомендациями для участников отрасли о требованиях маркировки, лучших практиках, бесплатных сервисах и мерах поддержки бизнеса

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки "Честный знак") и Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется развивать инициативы по маркировке товаров на маркетплейсах. Документ был утвержден в рамках заседания совета по легкой промышленности при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве, сообщила пресс-служба ЦРПТ.

"Сотрудничество с Ассоциацией участников рынка электронной коммерции открывает возможность выстроить конструктивный диалог с маркетплейсами, селлерами и производителями - со всеми участниками товарного оборота. Это отличный шанс рассказать о маркировке, особенно о тех категориях товаров, для которых она только вводится или будет вводиться в ближайшее время. Нам также важно получать обратную связь, чтобы совершенствовать процесс взаимодействия и развивать систему маркировки", - подчеркнула руководитель управления товаров народного потребления ЦРПТ Варвара Михайлова.

Соглашение также предусматривает создание новых каналов обмена информацией среди участников рынка электронной коммерции, планируются круглые столы, рабочие группы и специализированные семинары, в частности, посвященные внедрению и развитию маркировки в сегментах легкой промышленности и обуви. Стороны будут обмениваться аналитикой и рекомендациями для участников отрасли о требованиях маркировки, лучших практиках, бесплатных сервисах и мерах поддержки бизнеса.

"К малому и среднему бизнесу все чаще стали прислушиваться, и наше соглашение - главное тому подтверждение. В условиях развития платформенной экономики и расширения цифровой маркировки на новые группы товаров мы считаем крайне важным выстроить конструктивный диалог со всеми участниками процесса", - отметила председатель АУРЭК Евгения Черницкая, слова которой приводит ЦРПТ.