РЖД могут установить новый рекорд перевозок грузов с Китаем в 2025 году

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) по итогам десяти месяцев 2025 года увеличили перевозки грузов с Китаем на 6,9%, до 155 млн тонн, отмечается в презентации первого замглавы РЖД Сергея Павлова на форуме "Транспорт России". Такой темп позволит обновить показатели рекордного 2024 года.

"Объем перевозок с Китаем постоянно, из года в год, бьет рекорды. Вот если в 2024 году он превысил 175 млн тонн, то за 10 месяцев текущего года мы видим прирост еще на 7% от этой огромной цифры", - отметил Павлов в выступлении. Согласно его презентации, объем перевозок грузов с Китаем по сети РЖД за январь - октябрь 2025 года вырос на 6,9% и составил 155 млн тонн против 145 млн тонн за аналогичный период прошлого года. При этом рост произошел в основном за счет увеличения экспорта со 122 до 135 млн тонн, тогда как импорт сохранился на уровне 15 млн тонн, а транзит снизился с 8 до 5 млн тонн.

В целом перевозки в дружественные страны составили 306 млн тонн, показав рост на 2,9% год к году, отмечается в презентации.

В марте этого года Павлов отмечал, что в летние месяцы эффективность работы железной дороги ниже из-за путевых работ, а в целом по итогам 2025 года компания ожидает роста грузовых перевозок в сообщении с Китаем на 8%.

