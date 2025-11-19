Шеф-пилот ОКБ Сухого Богдан: летные испытания Су-75 займут несколько лет

За один год никакие испытания завершиться не могут - это однозначно, отметил Сергей Богдан

Редакция сайта ТАСС

Истребитель Су-75 Checkmate © Сергей Карпухин/ ТАСС

ДУБАЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Летные испытания нового легкого однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate займут несколько лет. Об этом ТАСС сообщил начальник летной службы компании "Сухой" ОКБ Сухого Герой России Сергей Богдан.

"За один год никакие испытания завершиться не могут - это однозначно. Этапы испытаний состоят из летно-конструкторских испытаний, где фирма летает, и государственных испытаний, где летает уже представитель заказчика", - сказал собеседник агентства.