В России начнут маркировать мясные изделия, полуфабрикаты и заморозку

Первый эксперимент начнется 24 ноября 2025 года и продлится до 28 февраля 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ приняло решение о проведении в России экспериментов по маркировке мясных изделий, полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции при помощи системы "Честный знак". С соответствующим постановлением ознакомился ТАСС.

Как следует из документа, первый эксперимент начнется 24 ноября 2025 года и продлится до 28 февраля 2026 года. Маркировке будут подлежать мясные изделия, включая колбасы, субпродукты, а также продукции из мяса птицы, "упакованных в потребительскую упаковку".

Главной целью эксперимента станет формирование общей модели и порядка маркировки этих категорий, а также отработка оптимальных технологий нанесения средств идентификации на выбранные товары. Эксперимент пройдет на добровольной и безвозмездной основе.

Принять участие в добровольной маркировке смогут производители и импортеры товаров, а также организации оптовой и розничной торговли.

Еще одним нововведением станет эксперимент по маркировке полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции. Так, в экспериментальном порядке будут маркироваться как замороженные, так и свежие тушки птиц в потребительской упаковке, а также упакованная замороженная рыба, овощи, фрукты, ягоды и грибы.

Работа идет в рамках реализации Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации до 2025 года, а также Стратегии государственной политики в области защиты прав потребителей на период до 2030 года.