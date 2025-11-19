Горелкин: в России за три года появились сильные онлайн-кинотеатры

В РФ появляется очень много качественных продуктов, которые пользуются спросом в Китае и в странах Латинской Америки, отметил первый зампред комитета Госдумы по информполитике

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российские онлайн-кинотеатры за три года кратно увеличили производство собственного качественного контента. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в интервью в рамках медиафорума Международного "Клуба народного единства" на площадке ТАСС.

"Когда началась специальная военная операция, горячая фаза военного конфликта, от нас ушли все крупные голливудские мейджоры. Забрали свои команды и ушли онлайн-кинотеатры, такие как Netflix и другие. Их сегодня нет на рынке, и российский гражданин не может с российской карты купить подписку, его сразу, собственно, сервис выкидывает. Но нам очень быстро удалось эту проблему решить. Мы в течение последних трех лет кратно нарастили производство своего собственного качественного контента, у нас появились свои сильные онлайн-кинотеатры", - сказал он в интервью Ларри Джонсону.

По его словам, сегодня в России появляется очень много качественных продуктов, которые пользуются спросом в Китае и в странах Латинской Америки. "Это не просто экспорт нашего культурного кода, что для нас очень важно, но это еще и большой бизнес. У нас сегодня крупные компании - онлайн-кинотеатры, их примерно пять, все в прибыли. Они хорошо зарабатывают", - добавил депутат.

Ранее ТАСС со ссылкой на результаты опроса информационно-аналитического агентства TelecomDaily сообщил, что рынок онлайн-видеосервисов в России рос с 2018 года в среднем на 52% ежегодно, а выручка российских онлайн-кинотеатров в первом полугодии 2025 года выросла до 73,6 млрд руб. против 50,8 млрд годом ранее.