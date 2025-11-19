ГД продлевает срок использования старых полигонов ТКО до 2029 года

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о продлении до 1 января 2029 года срока использования объектов размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющих предусмотренной законодательством документации.

Документ был внесен в палату парламента Брянской областной думой в июле. Законопроект предусматривает внесение изменений в закон "Об отходах производства и потребления": действующий срок - 1 января 2026 года предлагается изменить на 1 января 2029 года.

В пояснительной записке отмечается, что преждевременное прекращение эксплуатации объектов приведет к необходимости строительства новых полигонов для перераспределения потоков отходов.

При этом строительство полигонов в регионах с введенным режимом контртеррористической операции связано с повышенной опасностью и ограничениями, затрудняющими своевременное завершение работ. Строительные объекты и персонал сталкиваются с повышенным риском террористических актов, что создает дополнительные экономические и экологические риски, отмечается в документе.