Трутнев обсудит с "Алросой" создание производства для переработки сырого алмаза

Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев © Алексей Никольский/ POOL/ ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 19 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев обсудит с руководством алмазодобывающей компании "Алроса" возможность создания производства для переработки сырого алмаза в Архангельской области.

"Я абсолютно уверен в том, что мы не должны отдавать добавленную стоимость. Сегодня стоимость сырого алмаза отличается от стоимости бриллианта примерно в 10 раз. Это значит, что мы 90% прибыли отдаем. Поэтому нужна переработка. <...> Я приглашу руководство "Алроса", мы на эту тему с ним еще поговорим", - сказал Трутнев по итогам совещания по социально-экономическому развитию Архангельской области.

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья.