ЦРПТ: число легальных производителей игр и игрушек выросло вдвое с начала маркировки

По данным исследования НИУ ВШЭ, объем нелегального оборота на рынке детских товаров превышает 10%

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Маркировка детских игр и игрушек стартовала 1 сентября, с этого момента в системе "Честный знак" зарегистрировалось уже более 23 тыс. компаний, среди них свыше 1,8 тыс. производителей, что вдвое превышает изначальные показатели. Об этом рассказал руководитель направления товарной группы "Игры и игрушки" Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Алексей Родин в ходе круглого стола "Безопасное детство: традиционная игрушка как основа гармоничного развития личности" в Госдуме.

"Маркировка позволяет удалить из оборота опасные игры и игрушки. Сегодня она охватывает детские игры и игрушки для детей до 14 лет. По данным исследования НИУ ВШЭ, объем нелегального оборота на рынке детских товаров превышает 10%. Внедрение маркировки позволит легализовать отрасль и принести государству потенциальный экономический эффект свыше 25 млрд рублей в год", - сообщил Родин.

По его словам, высокий уровень готовности рынка наблюдается как по темпам регистрации, так и по участию в добровольном эксперименте, который предшествовал старту обязательной регистрации - в нем приняли участие 17 тыс. компаний со всей страны, они заранее промаркировали 4,9 млн игр и игрушек.

Как отметила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина, процесс внедрения цифровой маркировки позволил увидеть не только внушительные статистические показатели отрасли, но и проблемы с идентификацией и классификацией продукции, недостаточной цифровой зрелостью предприятий и дефицитом квалифицированных кадров.

"Мы провели большую работу по обновлению нормативной базы и планов по стандартизации по тем товарным категориям, которые имеют повышенные факторы риска, сформировали программу по цифровизации и автоматизации производственных возможностей отрасли, повышению квалификации специалистов, использованию мер государственной поддержки, которые оказывает Фонд развития промышленности", - приводит ЦРПТ слова Цицулиной.

С 1 декабря 2025 года стартует обязательный этап маркировки. Все производители и импортеры должны будут наносить коды маркировки на новые товары и передавать сведения о них в систему. Одновременно с этим вводится и маркировка остатков - участники оборота товаров могут начать маркировать остатки товаров, произведенных до 1 декабря 2025 года.