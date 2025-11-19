В Перми подготовят более 70 специалистов в сфере речного транспорта

К 2027 году Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта должен подготовить не менее 76 человек

ПЕРМЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Более 70 специалистов в сфере речного транспорта подготовит Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта к 2027 году. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале по итогам встречи с руководителем Росморречфлота Андреем Тарасенко в рамках "Транспортной недели - 2025" в Москве.

"На Транспортной неделе встретился с руководителем Росморречфлота Андреем Тарасенко. Договорились о совместной работе по развитию речного транспорта и подготовке специалистов. Для нас это ключевой вопрос, особенно сейчас, когда мы возрождаем пермский флот и активно расширяем маршрутную сеть. <…> К 2027 году университет [Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта] должен подготовить не менее 76 человек", - сообщил глава Прикамья.

В Пермском филиале вуза готовят будущих капитанов, штурманов и механиков. Университет, по словам губернатора, уже получает поддержку из бюджета региона, в частности, вуз получил шестивесельные шлюпки для практики. Также в планах ремонт здания, общежитий и приобретение тренажера для обучения судовождению. "Вместе с Росморречфлотом готовы софинансировать эти работы", - добавил Махонин. Как отметил Тарасенко, развитие речного транспорта возможно только при тесной работе региона, федерального центра и профильных вузов.

В 2025 году в Перми открылся обновленный Речной вокзал, не функционировавший по назначению почти 20 лет. В регионе также развивается причальная инфраструктура: за последние годы построено восемь модульных причалов, пять из них уже эксплуатируются в крае. Помимо этого, формируется собственный речной флот: в 2025 году власти региона приобрели скоростной катер "Колва", восстанавливаются суда на подводных крыльях - "Восход" и два "Метеора". По словам Махонина, еще шесть судов планируется приобрести в рамках льготного лизинга.