Минсельхоз назвал сбалансированной экспортную цену на пшеницу в $230 за тонну

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут отметила, что надеяться на $300-$400 за тонну, которые были в 2022 году, не стоит

КРАСНОДАР, 19 ноября. /ТАСС/. Минсельхоз считает сбалансированной экспортную цену на пшеницу в размере $230 за тонну (FOB). Об этом на площадке Международной выставки "Югагро", которая проходит в Краснодаре, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

"Этот сезон, как все аналитики прогнозируют, будет рекордный по производству зерновых и с учетом запасов. Понятно, что всегда есть профицит пшеницы, потому что очень большие запасы у основных стран-импортеров. <…> Тем не менее пшеница - это наш основной продукт, который мы выращиваем. Если посмотреть на цены - $230 на экспорт - это хорошая, взвешенная, сбалансированная цена", - сказала глава Минсельхоза.

Она отметила, что надеяться на $300-$400 за тонну, которые были в 2022 году, не стоит. При этом Лут не исключает скачков цены в связи с мировой ситуацией, однако агропроизводители в РФ должны ориентироваться на цену в $230 за тонну.

О выставке

В Краснодаре проходит 32-я Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой продукции "Югагро". В мероприятии принимают участие более 600 компаний из 14 стран, среди которых Турция, Китай, Индия, Испания, Чехия. В рамках деловой программы запланировано проведение свыше 40 мероприятий, выставка будет проходить в течение четырех дней.