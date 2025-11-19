"Лукойл" надеется, что внешний управляющий активов в Болгарии обеспечит их работу

Компания также отметила, что оставляет за собой право на судебную защиту своих прав и законных интересов в случае их нарушения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. "Лукойл" надеется, что внешний управляющий его активов в Болгарии обеспечит их нормальную работу и поставок на рынок страны топлива, сообщила компания.

"Выражаем надежду, что внешний управляющий будет действовать в строгом соответствии с применимым законодательством в целях продолжения деятельности организаций, обеспечит их нормальную работу для снабжения рынка Болгарии топливом, выплаты налогов и поддержания высоких стандартов социальной политики в отношении сотрудников завода, установленных и поддерживаемых "Лукойлом", - говорится в сообщении.

Компания также отмечает, что оставляет за собой право на судебную защиту своих прав и законных интересов в случае их нарушения.

14 ноября в Болгарии был принят закон о введении на заводе "Лукойл - Нефтохим Бургас", "Лукойл - Болгария" и других организациях Группы "Лукойл" в Болгарии внешнего управления, с 17 ноября 2025 г. все полномочия органов управления указанных организаций перешли к внешнему управляющему.

Компания LUKOIL International GMBH, в периметр которой входит "Лукойл - Нефтохим Бургас", "Лукойл - Болгария" и другие организации группы "Лукойл" в Болгарии, получила генеральную лицензию управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) до 13 декабря 2025 года для продажи международных активов "Лукойла".

Компания подчеркивает, что на протяжении более 25 лет работы в Болгарии является крупнейшим инвестором и поставщиком топлива, работодателем и налогоплательщиком, накопленные инвестиции с 1999 года составили более $4,5 млрд.

"Лукойл" ранее сообщил, что ведет переговоры о продаже зарубежных активов с несколькими потенциальными покупателями, о сделке сообщит после достижения финальных договоренностей и получения необходимых разрешений.