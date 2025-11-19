СВГК не подтвердил данные Федорищева о недофинансировании газового хозяйства

Объем инвестиций с начала 2025 года составил около 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе СВГК

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 19 ноября. /ТАСС/. Частный оператор по газификации в Самарской области - "Средневолжская газовая компания" (СВГК) - не согласился с информацией о недофинансировании в модернизацию газовых сетей в размере 2 млрд рублей, озвученной накануне губернатором Вячеславом Федорищевым на оперативном совещании. Объем инвестиций с начала года составил около 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе СВГК.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во вторник на оперативном совещании правительства заявил об проведенном анализе эффективности эксплуатации газовых сетей частным оператором в регионе. По информации губернатора, по состоянию на май 2025 года выявлено недофинансирование в размере 2 млрд рублей.

"В период с мая по 18 ноября 2025 года в СВГК со стороны правительства Самарской области не направлялся какой-либо документ, содержащий какие-либо упоминания о двухмиллиардном дефиците вложений в объекты газоснабжения Самарской области в зоне ответственности "Средневолжской газовой компании", - сказано в сообщении компании.

В пресс-службе СВГК сообщили о проведенном в феврале 2025 года аудите объектов газоснабжения, которые эксплуатирует компания. Эксперты оценили необходимые затраты на приведение их в нормативное состояние в 850 млн рублей, сообщили в компании. При этом, по данным СВГК, в текущем году по состоянию на ноябрь компания уже проинвестировала около 1 млрд рублей в мероприятия по социальной догазификации, проложила около 160 км сетей. "Исполнение графика работ по социальной газификации, утвержденного Министерством энергетики и ЖКХ Самарской области, по состоянию на начало ноября составляет 84%", - заявили в компании.

В декабре 2024 года самарские власти инициировали процесс возврата в государственную собственность активов, ранее переданных во временное пользование частным структурам. Причиной называлось неисполнение предусматривающей бесплатное подведение газа к домовладениям программы социальной догазификации региональным оператором ООО "Средневолжская газовая компания" (СВГК). По поручению губернатора направлены заявление в правоохранительные органы о нарушениях в сфере обслуживания газового хозяйства, а также обращения в федеральный центр. В СВГК в свою очередь сообщали, что компания выполнила программу догазификации на 94% в 2024 году. 18 ноября Федорищев поручил в течение двух недель провести штаб по догазификации и завершить процесс передачи сетей ПАО "Газпром" как единому оператору в этом направлении.