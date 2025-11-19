ВОЗ предложила решать проблему нехватки медперсонала путем внедрения ИИ

Доступа к базовому медицинскому страхованию нет у 4,5 млрд человек в мире, подчеркнул глава Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге

СТОКГОЛЬМ, 19 ноября. /ТАСС/. Человечество находится на пороге революции искусственного интеллекта в сфере здравоохранения, которая решит проблемы медстрахования и нехватки медработников. Об этом говорится в заявлении главы Европейского регионального бюро (ЕРБ) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге.

"4,5 млрд человек в мире или половина всего населения планеты не имеют доступа к базовому медицинскому страхованию, - отметил он. - К 2030 году глобальная нехватка медицинских работников достигнет 11 миллионов. В то же время мы находимся на пороге революции ИИ в здравоохранении, которая обещает решить эти проблемы".

ЕРБ ВОЗ подготовил первый региональный обзор готовности к внедрению ИИ в 50 из 53 государствах-членах. По подсчетам экспертов, только в 4 из 50 стран есть национальная стратегия внедрения ИИ, ориентированная на здравоохранение. Менее чем в 25% стран обеспечивается обучение медицинских работников в области ИИ. В 86% (или 43 из 50) государств-членов главным препятствием для внедрения ИИ называют правовую неопределенность, в 78% (39 из 50) - финансовые ограничения, в 64% (32 из 50) стран уже используют диагностику с использованием ИИ.

"Эти цифры ясно говорят о том, что революция ИИ в здравоохранении уже началась, но уровень готовности, возможностей и управления неравномерен. По всей Европе ИИ уже диагностирует заболевания, прогнозирует риски для здоровья и подключает пациентов к услугам, которые когда-то казались недостижимыми. Но технологии развиваются быстрее, чем наша способность ими управлять", - подчеркнул Клюге.

По его словам, необходимо управлять ИИ целенаправленно, он "должен быть безопасным, этичным и соответствовать правам человека". Необходимо также инвестировать в людей, создавать надежные экосистемы данных и сотрудничать на международном уровне. "ИИ не знает границ. Наше сотрудничество тоже не должно их знать", - подытоживает глава ЕРБ ВОЗ.