В Татарстане открыли завод по производству газотурбинного оборудования

Стратегическое значение нового предприятия отметил глава Татарстана Рустам Минниханов

КАЗАНЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Высокотехнологичный завод по производству и ремонту газотурбинного оборудования открылся на площадке промышленного парка "Турбина" в Зеленодольске (Татарстан). Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана.

"В Зеленодольске на площадке нового промышленного парка "Турбина" начал работу высокотехнологичный завод по производству и ремонту газотурбинного оборудования. Проект реализован ГК "АМКОР". <...> На предприятии созданы новые технологии локализации восстановительного ремонта и производства газовых турбин. Также внедряются технологии 3D-печати", - говорится в сообщении.

Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил стратегическое значение нового предприятия для экономики республики и страны в целом. "Это не просто завод, а центр отработанных технологий для восстановления и будущего создания газовых машин. Здесь мы видим большую перспективу", - приводит его слова пресс-служба.

В пресс-службе уточнили, что завод стал первым якорным резидентом промпарка "Турбина", инвестиции в который составили почти 1 млрд рублей.