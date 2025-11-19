В ДНР реализуют три крупных проекта в сфере туризма

Инвесторы получили в аренду участки земли в Мариуполе, Новоазовске и Урзуфе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Инвесторы получили в аренду большие участки земли в приморских Мариуполе, Новоазовске и Урзуфе ДНР для реализации проектов в сфере туризма, сообщил ТАСС главный специалист Корпорации развития Донбасса Ренат Довлесаров в кулуарах "Транспортной недели-2025".

"Азовское побережье активно застраивается, множество различных организаций сейчас проявляют интерес. Несколько проектов на данный момент реализуется уже. Взяты [в аренду] большие земли, и они сейчас застраиваются и гостиницами, и торговыми центрами, и аквапарками, то есть строится полностью вся инфраструктура. Сейчас из самых глобальных - это три [инвестиционных проекта]", - сказал Довлесаров.

Он добавил, что наиболее крупные проекты у компании "Р-строй" в Новоазовске, "Мир" - в Мариуполе и "Югситиинвест" - в Урзуфе. "Это не просто строительство гостиницы или строительство какого-то торгового центра, это, грубо говоря, строительство чуть ли не микрорайонов целых, то есть это - крупные, глобальные проекты, и инвесторы готовы и доверяют нам, активно вкладываются в азовское побережье" , - заключил собеседник агентства.

Ранее Довлесаров сообщил о миллиардных инвестициях в туризм донецкого Приазовья. Наиболее перспективными территориями выступают Мариуполь, Новоазовский и Мангушский округа.

"Транспортная неделя - 2025" - основное мероприятие года в сфере транспорта, логистики и инфраструктуры. Центральными площадками стали XIX международный форум и выставка "Транспорт России", которые начались 18 ноября и продлятся до 20 ноября в московском выставочном комплексе "Гостиный двор". Круг тем форума охватил все виды транспорта, его роль в экономике, новые идеи и стратегические решения, меняющие лицо отрасли.

ТАСС - генеральный информационный партнер XIX Международного форума и выставки "Транспорт России".