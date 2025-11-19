Омбудсмен Миронов: рестораны теряют клиентов из-за неравных условий с ретейлом

Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы отметил, что рынок готовой еды в 2025 году достигнет 1,5 трлн рублей, что на 50% превышает рекордный показатель 2024 года

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Разница санитарных норм для общепита и торговых сетей создает неравную конкуренцию в отрасли готовой еды, что приводит к потере рестораторами клиентов, которые делают выбор в пользу торговых сетей. Об этом ТАСС рассказал общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

Ранее издание РБК сообщило, что Федерация рестораторов и отельеров обратилась в Госдуму с просьбой выровнять условия работы для общепита и торговых сетей, продающих готовые блюда.

"Потребитель, который раньше шел в ресторан поужинать или заказывал доставку из ресторана, сейчас заказывает готовую еду из супермаркета. Ретейл не конкурирует в чистом виде, он забирает себе посетителей ресторанов", - сказал Миронов.

Собеседник агентства отметил, что рынок готовой еды в 2025 году достигнет 1,5 трлн рублей, что на 50% превышает рекордный показатель 2024 года. По его словам, этот рост происходит в том числе за счет посетителей ресторанов.

"Нельзя сказать, что эти 1,5 трлн ушло из ресторанного рынка, но какой-то процент, безусловно", - пояснил он.

Миронов обратил внимание на то, что санитарные нормы требуют от рестораторов больше затрат на покупку оборудования, наем сотрудников, аренду помещений. "Помимо этого, требования к помещению и пожарной безопасности у рестораторов жестче, - подчеркнул он. - Цены на закупку продуктов у крупных торговых сетей значительно ниже из-за объемов. Когда торговля заходит в сферу общепита, либо она должна стать общепитом и конкурировать уже на равных, либо она не должна заходить в эту сферу".