Рост ВРП в Тверской области может составить более чем 9%

Социально-экономическое состояние региона стабильное и успешно развивается, отметил губернатор Виталий Королев

ТВЕРЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Объем валового регионального продукта (ВРП) Тверской области в 2026 году ожидается на уровне 1 трлн рублей, что выше показателя текущего года - 916 млрд рублей - более чем на 9%. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил врио губернатора Виталий Королев.

"Социально-экономическое состояние региона стабильное и успешно развивается. Мы с 2016 года по 2024 год приросли вдвое по валовому региональному продукту, и в этом году он составит у нас уже 916 млрд рублей. В следующем году мы ждем планку в триллион", - отметил Королев.

По его словам, туристический поток в Тверскую область за пять лет вырос вдвое, и, по прогнозу, в 2025 году он достигнет 3 млн человек. Как сообщил врио губернатора, доля туризма в ВРП Тверской области достигла 7,7%, по этому показателю область занимает первое место среди субъектов РФ. "Кроме того, число малых и средних предприятий и самозанятых у нас увеличилось в 2,4 раза за последние пять лет. Это тоже значимый показатель. И мы будем работать над сохранением этих тенденций в будущем", - добавил Королев.