Kyodo: Япония поставила США произведенные по лицензии ракеты для Patriot

У Вашингтона возник дефицит ракет из-за передачи их Киеву, сообщило агентство

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 19 ноября. /ТАСС/. Япония экспортировала в США ракеты-перехватчики для комплексов ПРО Patriot, произведенные в стране по лицензии. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Как отмечается, ранее Вашингтон запросил у Токио такие поставки, чтобы восполнить дефицит, возникший в связи с передачей ракет Украине.

Количество ракет, которые уже были переданы ранее в ноябре, не сообщается. Как сообщает Kyodo, в Минобороны Японии заверили, что ракеты будут направлены в подразделения ВС США, в том числе дислоцированные в Азии, и не будут переданы третьим странам.

Япония в конце 2023 года упростила правила экспорта оборонного оборудования, что позволяет поставлять ракеты для противоракетных систем Patriot в США.

Как заявлял ТАСС посол РФ в Японии Николай Ноздрев, Россия оперативно и четко отреагирует, если поставляемые Японией в США ракеты для комплексов ПРО Patriot окажутся на Украине.