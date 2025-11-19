Лут: увеличения производства молока в России можно достичь с помощью генетики

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут © Валерий Шарифулин/ ТАСС

КРАСНОДАР, 19 ноября. /ТАСС/. Выход на целевые показатели производства молока в РФ к 2030 году и увеличение текущих объемов на 4,5 млн тонн возможны при обновлении генетического ядра поголовья. Об этом на площадке Международной выставки "Югагро", которая проходит в Краснодаре, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Ранее Минсельхоз РФ сообщал, что к 2030 году производство сырого молока в стране может вырасти до 39 млн тонн. По итогам 2024 года в хозяйствах всех категорий произведено 34,1 млн тонн молока.

"У нас есть матрица, как мы можем построить выход поголовья, включая генетическое ядро, которое сейчас у нас обновляется, чтобы выйти на эти объемы производства молока", - сказала она, уточнив, что речь идет об увеличении показателей на 4,5 млн тонн молока на общее поголовье.

Также Лут отметила необходимость работы над себестоимостью продукта и повышением продуктивности скота, развитием кормовой базы, в том числе с помощью орошения.

О выставке

Во вторник в Краснодаре стартовала 32-я Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой продукции "Югагро". В мероприятии в 2025 году принимают участие более 600 компаний из 14 стран, среди которых Турция, Китай, Индия, Испания, Чехия. В рамках деловой программы запланировано проведение свыше 40 мероприятий, выставка будет проходить в течение четырех дней.