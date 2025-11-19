В Нижегородской области объем льготных займов ФРП вырос в 2,3 раза

Фонд финансирует проекты производственных предприятий малого, среднего и крупного бизнеса

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин / ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноября. /ТАСС/. Объем льготных займов, предоставленных Фондом развития промышленности (ФРП) в 2025 году в Нижегородской области, увеличился в 2,3 раза. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин на встрече с предпринимателями.

"Федеральный и региональный фонды реализуют 16 программ. За 2025 год по ним профинансировано 28 проектов общей сложностью на 14 млрд рублей. Это в 2,3 раза больше, чем за 2024 год. Фонд осуществляет льготное финансирование проектов производственных предприятий малого, среднего и крупного бизнеса", - сказал Глеб Никитин.

За 2024 год ФРП выдал займы общим объемом 6,3 млрд рублей. По информации министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, региональный фонд выступает в роли "единого окна" финансовой поддержки. Для каждого проекта формируется персональная траектория развития, которая объединяет целый комплекс региональных и федеральных мер поддержки.

"В регионе действуют шесть собственных программ ФРП. Они учитывают реальные потребности бизнеса, при этом основной акцент сделан на привлечении федеральных ресурсов. За весь период работы фонда в регион поступило 45,7 миллиарда рублей, и 94% из них - это федеральные средства. Эффективность системы подтверждают и текущие результаты. Сумма финансирования за 2025 год почти достигла трети всего объема льготных займов, которые фонд предоставил бизнесу за весь период существования", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.