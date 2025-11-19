Липецкий завод электротехники увеличил производительность труда на 14% в рамках федпроекта

На предприятии внедрили ежедневное планирование, создали пункты выдачи деталей прямо в цеху

ЛИПЕЦК, 19 ноября. /ТАСС/. Компания "Научно-производственное предприятие "Терраватт", которая является одним из ведущих производителей электротехники в Липецкой области, увеличила производительность труда на 14% благодаря участию в федеральном проекте "Производительность труда". Об этом журналистам сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

"В рамках пилотного потока федерального проекта "Производительность труда", входящего в состав нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", в компании "Научно-производственное предприятие "Терраватт" была проведена работа по анализу и трансформации ключевых процессов, а также внедрен комплекс мероприятий, который позволил всего за несколько месяцев увеличить производительность труда на 14% и сократить срок сборки на 10%", - сказал Артамонов.

В частности, на предприятии внедрили ежедневное планирование, создали пункты выдачи деталей прямо в цеху, чтобы сборщики тратили меньше времени на их поиск и ожидание, стандартизировали процессы и привели рабочие места в порядок, чтобы снизить количество ошибок, а также настроили систему оперативной помощи и запустили постоянное обучение сотрудников, пояснил губернатор.

"Участие в нацпроекте открывает перед предприятиями новые возможности для технологического развития. Успех компании наглядно демонстрирует, как современные подходы к организации производства позволяют достигать реальных экономических результатов", - сказал Артамонов.