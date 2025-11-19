Росстандарт утвердил ГОСТы для обеспечения безопасности услуг в бассейнах

Документы будут вводить в действие поэтапно

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Росстандарт утвердил несколько ГОСТов, направленных на повышение безопасности и качества услуг в бассейнах. Документы будут вводиться в действие поэтапно, начиная с 1 декабря 2025 года, говорится в сообщении ведомства.

"Приказами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии утвержден ряд стандартов для обеспечения качества и безопасности услуг в плавательных бассейнах. Документы вводятся в действие поэтапно и впервые формируют комплекс современных требований к услугам, микроклимату, системам безопасности и разметке бассейнов", - отмечается в сообщении.

С 1 декабря 2025 года впервые начнет действовать ГОСТ Р 72127-2025 "Услуги бассейнов для плавания. Общие требования", который устанавливает требования к физкультурно-оздоровительным и спортивным услугам, оказываемым в плавательных бассейнах. Также с 1 декабря будет введен ГОСТ, регулирующий микроклимат помещений бассейнов, включая требования к проектированию систем вентиляции, кондиционирования и осушения воздуха.

Обновленный ГОСТ Р 59219-2025 "Бассейны для плавания. Системы оповещения опасности утопления. Общие технические условия" устанавливает требования к системам, которые распознают и фиксируют опасность утопления, а также оповещают персонал. Цель пересмотра - совершенствование безопасности в бассейнах для плавания. При этом из стандарта убрали избыточные требования к отдельным компонентам, не влияющие на безопасность. Это позволит снизить стоимость таких систем и обеспечить их широкое внедрение. Этот документ начнет действовать с 1 января 2026 года.

С 1 июня 2026 года впервые вводится ГОСТ, определяющий требования, основные размеры и методы испытаний разметки бассейнов для спортивного плавания, прыжков в воду, синхронного плавания и водного пола.

"Принятие комплекса новых стандартов направлено на повышение безопасности и качества услуг в бассейнах, развитие спортивной инфраструктуры и создание комфортных условий для посетителей всех категорий", - подчеркнул руководитель Росстандарта Антон Шалаев, слова которого приводятся в сообщении.