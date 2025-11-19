Верховный суд определил, что ставить перегоняемый автомобиль на учет без ПТС незаконно

Перегоняемое по территории РФ транспортное средство должно отвечать требованиям безопасности для участия в дорожном движении

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Верховный суд признал законным отказ органов ГИБДД в регистрации перегоняемого автомобиля по причине отсутствия у него ПТС. Об этом ТАСС сообщили в Верховном суде.

"Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда решила кассационную жалобу управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области удовлетворить и признать законным отказ ГИБДД региона в оформлении регистрационного документа", - сказали в суде. Там подчеркнули, что перегоняемое по территории РФ транспортное средство должно отвечать требованиям безопасности для участия в дорожном движении, в том числе на него необходимо иметь установленные законом документы.

Конфликт начался в 2024 году. Тогда индивидуальный предприниматель из Архангельска Наталья Антипина приобрела за границей автомобиль Nissan Presage для перепродажи на российской территории. При этом в РФ с машиной регистрационные действия не проводились. Женщина обратилась в ГИБДД с заявлением о регистрации автомобиля. Она пояснила, что оформление регистрационного документа необходимо для перегона транспортного средства по территории России к месту продажи. Госавтоинспекция отказала в совершении регистрационного действия, поскольку предприниматель не предоставила ПТС в бумажном и электронном виде, а также регистрационный документ.

Женщина не согласилась с этим решением и обратилась в Арбитражный суд Архангельской области. В ходе затяжного спора суды трех инстанций признали отказ ГИБДД незаконным, придя к выводу, что требование об обязательной регистрации не распространяется на автомобиль истца, так как он предназначен для перепродажи и не стоит на государственном учете. Суды посчитали, что для такого случая предусмотрена упрощенная процедура оформления документов с выдачей транзитных номеров. Однако УГИБДД по региону не согласилось с этим и обратилось с кассацией в Верховный суд. Последний встал на сторону Госавтоинспекции.