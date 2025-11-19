Инфляция в РФ с 11 по 17 ноября составила 0,11%

С начала ноября потребительские цены в РФ выросли на 0,26%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 11 по 17 ноября 2025 года составила 0,11%, следует из данных Росстата. Неделей ранее - с 6 по 10 ноября 2025 года - инфляция равнялась 0,09%.

С начала ноября потребительские цены в РФ выросли на 0,26%, с начала года - на 5,08%. В годовом выражении инфляция в РФ, по данным на 17 ноября 2025 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за текущий и прошлый год на аналогичные даты), составила 7,18%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на печенье (+0,4%), вареные колбасы и ржаной хлеб (+0,3%), баранину, полукопченые и варено-копченые колбасы, маргарин, подсолнечное масло, твердые, полутвердые и мягкие сыры, пшеничный хлеб, гречневую крупу и черный чай (+0,2%), говядину, мясные консервы для детского питания, мороженую рыбу, творог, сметану, куриные яйца, поваренную соль и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) (+0,1%).

Рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,9%, в том числе на огурцы (+7,2%), помидоры (+2,7%), картофель (+1,7%), белокочанную капусту (+1,4%), столовую свеклу и морковь (+0,8%), репчатый лук (+0,7%), бананы (+0,5%) и яблоки (+0,2%).

Цены снизились на сахар-песок (-0,4%), пшеничную муку (-0,3%), сливочное масло, фруктово-ягодные консервы для детского питания, вермишель и пшено (-0,2%), свинину, мясо кур, макаронные изделия и рис (-0,1%).

Непродовольственные товары

Среди наблюдаемых медикаментов выросли цены на левомеколь и лизобакт (+0,3%), нимесулид и ренгалин (+0,2%), метамизол натрия (отечественный анальгин) (+0,1%). Снизились цены на трекрезан (-0,5%), пенталгин (-0,3%), корвалол (-0,2%) и активированный уголь (-0,1%).

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на пеленки для новорожденных (+0,6%), хозяйственное мыло и спички (+0,5%), зубные пасты (+0,4%), стиральные порошки и зубные щетки (+0,2%), туалетное мыло, гигиенические прокладки, сухие корма для домашних животных (+0,1%). Снизились цены на детские подгузники (-0,4%) и туалетную бумагу (-0,1%).

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на женские колготки (+1%), кроссовки для детей (+0,9%) и взрослых (+0,7%), телевизоры (+0,6%), мужские носки и детские спортивные костюмы (+0,5%), мужские майки, футболки и детские джинсы (+0,3%), детские футболки и сигареты с фильтром (+0,1%). Снизились цены на смартфоны (-0,6%), древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты (-0,2%), электропылесосы и шампуни (-0,1%).

Цены на дизельное топливо выросли на 0,3%, цены на автомобильный бензин снизились на 0,2%.

Услуги

Тарифы на проезд в троллейбусе выросли на 0,4%, городском автобусе - на 0,1%.

Выросла средняя стоимость путевок в санатории (+0,2%) и проживания в хостелах (+0,1%). Снизилась стоимость проживания в гостиницах категорий четыре звезды и пять звезд (-0,6%), путевок в дома отдыха, пансионаты (-0,3%), проживания в гостиницах категорий одна звезда и три звезды или в мотелях (-0,2%).

Выросли цены на мужские и женские стрижки (+0,2%), восстановление зуба пломбой и мойку легкового автомобиля (+0,1%).