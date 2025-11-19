Бензин в РФ за неделю подешевел в среднем на 13 копеек

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены выросли на 0,1%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 10 по 17 ноября 2025 года снизились на 13 коп. - до 65,21 руб. за литр, дизель подорожал на 24 коп., до 74,8 руб. за литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки АИ-92 снизились на 15 коп. и составили 62,1 руб. за литр. Средние цены на бензин марки АИ-95 опустились на 13 коп. - до 67,21 руб. за литр, АИ-98 подорожал на 11 коп. - до 88,01 руб. за литр.

За период с 11 по 17 ноября 2025 года снижение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в 42 субъектах Российской Федерации, более всего в Республике Калмыкия и Кабардино-Балкарской Республике (-2,2%). Рост цен на автомобильный бензин был зафиксирован в 35 субъектах Российской Федерации, более всего в Республике Хакасия (+5,3%).

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 59,29 до 64,28 руб., марки АИ-95 - от 65,19 до 74,49 руб., марки АИ-98 и выше - от 86,6 до 92,81 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 60,1 до 70 руб., марки АИ-95 - от 64,58 до 73,5 руб., марки АИ-98 и выше - от 88,7 до 92,69 руб. за литр.