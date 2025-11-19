МЭР: годовая инфляция в РФ на 17 ноября зафиксирована на уровне 7,12%

На продовольственные товары цены изменились на 0,21%

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ на 17 ноября зафиксирована на уровне 7,12% против 7,37% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.

"На неделе с 11 по 17 ноября 2025 года инфляция составила 0,11%. На продовольственные товары цены изменились на 0,21%, в том числе на плодоовощную продукцию на 1,85%, на продукты питания за исключением овощей и фруктов - на 0,06%. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,02%, в секторе наблюдаемых услуг - снизились до 0,03%. Годовая инфляция на 17 ноября зафиксирована на уровне 7,12%", - отмечается в обзоре.