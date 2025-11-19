Шохин призвал внедрять в РФ механизм независимой оценки квалификации

Кроме того, Александр Шохин заявил, что одним из направлений решения вопросов дефицита кадров является стимулирование инвестиций бизнесом в образование

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Механизм независимой оценки профессиональной квалификации необходимо внедрять в России для плавного перехода на рынок труда выпускников образовательных учреждений. Такое мнение высказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Очень важно, на мой взгляд, активнее внедрять механизм независимой оценки квалификации. Здесь, с одной стороны, речь идет не просто о расширении самого понятия независимой оценки, но об объединении государственной итоговой аттестации с независимой оценкой, с тем, чтобы выпускник образовательного учреждения вместе с дипломом образования получал и сертификат, подтверждающий его компетенцию и квалификацию, чтобы был бесшовный переход на рынок труда", - сказал он в ходе совместного заседания комиссий Госсовета РФ по направлениям "Промышленность" и "Кадры".

Также Шохин сообщил, что уже три года ведется работа над внедрением понятия профессиональной степени. "Мы уже три года работаем над тем, чтобы дополнить систему оценки квалификации таким понятием, как профессиональные степени. То есть это не ученые степени, а это высшая степень оценки профессиональных компетенций, которая могла бы быть таким совместным инструментом работодателей и образовательного сообщества, научного сообщества, кстати, по признанию фактического вклада тех или иных профессионалов в отраслевые проекты и развитие соответствующих отраслей экономики", - добавил он.

По его словам, создание единого перечня требований к квалификациям способствует привлечению в Россию иностранных высококвалифицированных специалистов. "Важное направление - это согласованность наших требований к квалификациям в рамках международных обменов и трудовой миграции. Безусловно, это прежде всего касается Евразийского экономического союза, но и стран исхода трудовых мигрантов в рамках межправосоглашений. Многие наши компании и регионы российские сами выходят на эти рубежные рынки труда и оценивают квалификацию, но здесь было бы важно создать единое пространство требований к квалификациям с тем, чтобы привлекать в Россию специалистов высококвалифицированных, <...> исходя из наших представлений о компетенциях", - отметил Шохин.

Кроме того, он добавил, что также одним из направлений решения вопросов дефицита кадров является стимулирование инвестиций бизнесом в образование. "[Нужно, чтобы] льгота, вычет на образование, применялись в параллели с другими льготными режимами налоговыми. <...> Это действительно огромный ресурс, не только в части сопровождения тех инвестиций в промышленное развитие, но это инвестиции в человеческий капитал в широком смысле этого слова", - сказал он.