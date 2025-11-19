ТАСС и "Самарская газета" заключили соглашение об информационном сотрудничестве

Самарское издание получит возможность размещать на своем сайте и в социальных сетях эксклюзивные материалы ТАСС

САМАРА, 19 ноября. /ТАСС/. Информационное агентство России ТАСС и "Самарская газета" заключили соглашение о сотрудничестве, которое позволит обмениваться новостями, фото и видеоконтентом в рамках проекта ТАСС "В РФ".

Материалы "Самарской газеты", в том числе касающиеся ключевых событий в городе, будут регулярно публиковаться на портале. Самарское издание получит возможность размещать на своем сайте и в социальных сетях эксклюзивные материалы ТАСС.

"Мы продолжаем последовательно расширять партнерские связи. ТАСС - это авторитет, надежность и масштаб. Благодаря соглашению мы получаем прямой доступ к федеральным информационным материалам, можем оперативно использовать наиболее актуальные для нашего города и региона и, что особенно ценно, на всероссийском уровне рассказывать о Самаре", - отметил директор МАУ "Самарская газета" Петр Трескин.

12 ноября генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заключили меморандум об информационном сотрудничестве. Документ предусматривает реализацию совместных задач по дальнейшему укреплению имиджа региона, стратегическое партнерство, разработку и реализацию комплекса информационных программ и специальных соглашений, в том числе с участием СМИ Самарской области. Меморандум предусматривает также организацию стажировок, мастер-классов и семинаров, которые ТАСС будет проводить для повышения квалификации журналистов областных СМИ. Проект ТАСС "В РФ" призван изменить медиапространство регионов и обогатить областными новостями федеральную информационную повестку.