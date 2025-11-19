Заседание по иску "Евраз НТМК" к Evraz Plc отложили до 2 февраля

"Евраз НТМК" намерен взыскать долг с Evraz plc, добиваясь ареста активов британской компании, находящихся на территории России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября./ТАСС/. Арбитражный суд Москвы принял решение отложить заседание до 2 февраля 2026 года по иску "Евраз НТМК" к Evraz plc, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Ранее в октябре в Арбитражный суд г. Москвы поступило исковое заявление от "Евраз НТМК" к Evraz plc на 97, 6 млрд рублей. В сообщении Evraz plc отмечалось, что "Евраз НТМК" намерен взыскать долг с Evraz plc, добиваясь ареста активов британской компании, находящихся на территории России.

Летом 2025 года Арбитражный суд Московской области принял решение удовлетворить иск Минпромторга РФ к Evraz plc о приостановке корпоративных прав компании в "Евраз HTMK", включенной в список экономически значимых организаций (Э30). Позднее "Евраз" сообщил, что планирует создать публичное акционерное общество (ПАО)"Евраз", акции которого объединят для инвесторов стоимость металлургических комбинатов, горнорудных и прочих российских активов группы.

По данным отчета компании за 2021 год Evraz рс была контролирующим лицом "Евраз НТМК".