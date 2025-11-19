Путин пообещал, что "Гигачат" будут использовать при подготовке прямой линии

Сбер представил сервис, который может анализировать обращения, рассортировывать их по темам и по приоритетам - в зависимости от социальной уязвимости категории гражданина

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Разработанная Сбером нейросеть "Гигачат" будет использоваться в предстоящей прямой линии с президентом, заявил Владимир Путин, посещая выставку, посвященную ИИ.

"Будем использовать это и в предстоящей прямой линии", - пообещал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал ТАСС, что Кремль прибегнет к помощи инструментов ИИ при подготовке к предстоящей прямой линии.