Ростех назвал идеологической диверсией нападки на "Уралвагонзавод"

В госкорпорации отметили, что оптимизация не означает сокращение

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Ростех назвал сообщения СМИ о якобы грядущих массовых сокращениях на "Уралвагонзаводе" идеологической диверсией.

Ранее "Уралвагонзавод" (входит в Ростех) назвал дезинформацией сообщения СМИ о якобы грядущих массовых сокращениях и заявил о недопустимости подобных нападок на одно из ведущих оборонных предприятий России в современных реалиях.

"От себя добавим: "сенсационные" выводы политиков и недобросовестных журналистов, основанные на домыслах - удар не только по репутации завода, но и по всему отечественному ОПК. Иначе как идеологической диверсией это не назовешь", - подчеркнули в Ростехе.

Несмотря на временные колебания рынка подвижного состава, "Уралвагонзавод" продолжает стабильную работу, добавили на предприятии. Перенастройка производства и перепрофилирование части персонала для исполнения наиболее приоритетных задач - нормальная для промышленности практика. Также в госкорпорации отметили, что оптимизация не означает сокращение. При проведении организационных мероприятий каждому сотруднику будут предложены другие должности.