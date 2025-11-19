Путин призвал не останавливаться, развивая ИИ

Необходимо двигаться вперед, добившись определенного результата, подчеркнул президент

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал не останавливаться, развивая технологии искусственного интеллекта, чтобы соответствовать скорости и масштабу происходящих изменений.

"Здесь, как уже не раз говорил, важно не только оценить саму ценность того, чем мы занимаемся, но и нужно двигаться вперед, причем постоянно двигаться вперед, добившись определенного результата, не останавливаться, а выводить нашу совместную работу на качественно новый уровень, чтобы соответствовать скорости и грандиозному масштабу перемен", - сказал российский лидер, выступая на конференции AI Journey.