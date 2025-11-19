Путин: технологии генеративного ИИ становятся объектом конкуренции ведущих стран

Еще два года назад такие системы могли выполнять довольно простые задачи, подчеркнул российский лидер

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Технологии генеративного ИИ становятся ключевыми, за их обладание конкурируют ведущие государства. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на конференции Сбера AI Journey ("Путешествие в мир искусственного интеллекта").

"Очевидно, что технологии генеративного и искусственного интеллекта становятся ключевыми, стратегическими. За обладание собственными, фундаментальными языковыми моделями конкурируют не только крупнейшие компании, но и целые ведущие государства", - сказал Путин.

По его словам, еще два года назад такие системы могли выполнять довольно простые задачи, а сегодня на основе генеративного искусственного интеллекта уже создаются интеллектуальные помощники, так называемые ИИ-агенты, а также беспилотный транспорт и роботы. "Что важно, они действуют не по жестким заданным алгоритмам, а принимают все более автономные решения без участия человека. Тот, кто уже владеет, применяет такие продукты, получает серьезные преимущества в эффективности и производительности труда", - подчеркнул президент.