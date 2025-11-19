"ГЛОНАСС": собираемые импортными автомобилями данные нужно локализовать

По словам руководителя направления кибербезопасности транспортных средств АО "ГЛОНАСС" Владимира Педанова, совместно с Минпромторгом прорабатываются подходы к локализации этих данных

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября./ТАСС/. Минпромторг РФ и АО "ГЛОНАСС" обсуждают необходимость локализации в России данных, собираемых телематическими системами импортных автомобилей. Об этом рассказал руководитель направления кибербезопасности транспортных средств АО "ГЛОНАСС" Владимир Педанов в рамках форума "Транспорт России".

"Что касается новых импортных автомобилей, то прорабатывается отдельная идея о том, что необходимо обеспечить локализацию данных, которые с этих транспортных средств могут отправляться за границу. То есть персональные данные у нас локализуются в стране, а данные с автомобилей, включая видео, информацию о геолокации, включая пользовательские данные, в том числе персональные, у нас спокойно уходят за рубеж", - сказал он.

По словам Педанова, совместно с Минпромторгом прорабатываются подходы к локализации этих данных и вопросы их использования, в том числе для выявления потенциальных угроз кибератак на транспортные средства. "Подчеркну, что мы отстаем от зарубежных практик в реализации этого вопроса", - предупредил Педанов.

Телематические сервисы, которые позволяют удаленно управлять автомобилем и собирать информацию о его работе, являются одним из самых распространенных направлений кибератак, отмечали ранее в АО "ГЛОНАСС". При этом многие автовладельцы могут даже не подозревать, что их автомобили постоянно подключены к сети, получают различные команды в онлайн-режиме или их программное обеспечение удаленно обновляется.