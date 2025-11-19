Путин сообщил, что с утра обсуждал с Мишустиным тему ИИ

Председатель правительства РФ напомнил российскому лидеру, что в кабмине уже создан аналитический центр, работающий на эту тему

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время выступления на конференции Сбера "Путешествие в мир искусственного интеллекта" поделился, что сегодня обсудил с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным тему ИИ, а также созданный аналитический центр по его развитию.

"Мы сегодня с утра с председателем правительства обсуждали эту тему, говорили на этот счет. Он напомнил мне о том, что в правительстве уже создан аналитический центр, на эту тему работающий. Там сейчас функционирует 50 человек, создана целая группа. Формально руководит этой работой у нас Минцифры", - сказал Путин.