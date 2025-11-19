Путин: Россия построит 38 атомных энергоблоков, почти удвоив суммарную генерацию

Прежде всего объекты возведут на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, уточнил президент РФ

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Россия в ближайшие два десятилетия построит 38 атомных объектов суммарной мощностью практически равной действующей сейчас атомной генерации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на конференции AI Journey.

"Что касается перспективных планов, то менее чем за два десятилетия - прежде всего на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке - планируем построить 38 атомных энергоблоков. Их суммарная мощность будет практически равна мощности всей действующей сейчас атомной генерации", - сказал глава государства.

Растущий потенциал отечественной атомной энергетики позволит России последовательно расширять вычислительные мощности для искусственного интеллекта, добавил российский лидер.