Путин отметил, что скоро появится новое поколение цифровых технологий

Это произойдет очень быстро, подчеркнул президент РФ

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Цифровой прогресс будет набирать обороты, скоро появятся технологии, которые превзойдут возможности существующих систем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на конференции AI Journey.

"Очевидно, что цифровой прогресс будет набирать силу, набирать обороты, и в обозримом будущем обязательно появятся технологии, которые превзойдут возможность существующих систем. И произойдет это очень быстро", - сказал Путин.

Он пояснил, что имеет в виду и генеративный искусственный интеллект, и "прежде всего, конечно, это". Глава государства высказал убежденность, что весомый вклад в решении сложнейших исследовательских задач, безусловно, внесут молодые поколения исследователей, отечественных ученых и инженеров.