Сбер сократит до 20% персонала из числа неэффективных сотрудников

Их выявили при помощи искусственного интеллекта, заявил глава банка Герман Греф

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Сбер до 1 января 2026 года сократит 20% персонала из числа неэффективных сотрудников. Они были выявлены при помощи искусственного интеллекта, заявил глава банка Герман Греф на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

"Мы в Сбере в этом году с помощью мультиагентной системы сократили, до 1 января закончим сокращение, 20% персонала, который был выявлен с помощью искусственного интеллекта как неэффективный. Мы закрываем неэффективные проекты, сокращаем неэффективные места для неэффективных сотрудников. В результате высвобождение в том числе и ресурсов", - сказал Греф.

В свою очередь президент России Владимир Путин, также участвующий в пленарной сессии AI Journey, отметил, что нет такого понятия, как неэффективный сотрудник. "Есть сотрудники, с которыми вы плохо работали", - подчеркнул глава государства.

"Я с этим тоже соглашусь, потому что в конечном итоге неэффективные сотрудники бывают у неэффективным руководителей. Поэтому если есть что-то неэффективное в организации, то, к сожалению, в этом есть моя доля ответственности", - ответил Греф.