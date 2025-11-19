Путин: Россия примет участие в саммите по ИИ в Индии в феврале

Президент РФ уверен, что "мероприятие пройдет на самом высоком уровне"

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Россия обязательно примет участие в организованном Индией саммите по искусственному интеллекту (ИИ), намеченном на февраль 2026 года. Это анонсировал президент России Владимир Путин, выступая на конференции AI Journey.

"Мы сотрудничаем с нашими индийскими друзьями - и дальше будем это делать, - заверил глава государства после доклада специалиста из этой страны. - Знаю, что в Индии планируется в феврале следующего года провести саммит по искусственному интеллекту".

"Мы с удовольствием примем в этом участие. Уверен, что предложенное нашими индийскими друзьями мероприятие пройдет на самом высоком уровне", - добавил Путин.