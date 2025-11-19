Путин: важно обеспечить широкое практическое применение отечественных технологий
17:31
МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин указал на важность не просто наличия отечественных технологий, но их широкого практического применения в различных областях.
"Значимо не только наличие собственных технологий, - подчеркнул президент, - важно обеспечить их широкое практическое использование, добиться фронтального внедрения в промышленности, на транспорте, в здравоохранении, государственном управлении, в других секторах".