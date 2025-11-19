В Госсовете заявили, что кадровый запрос промышленности нуждается в систематизации

Председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Кадры", губернатор Калужской области Владислав Шапша также отметил высокую степень напряженности в рамках рынка труда

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Запросы в сфере обеспечения российских промышленных предприятий кадрами нуждаются в систематизации и определении потребности каждого региона. Об этом сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность", губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Наша задача сейчас - систематизировать запрос от промышленности государства по кадрам. Рассмотреть сегодня, в течение ближайших двух недель уже практики регионов, <...> кто из регионов, в каких направлениях подготовки кадров для своей промышленности имеет трудности", - сказал он в ходе совместного заседания комиссий Госсовета РФ по направлениям "Промышленность" и "Кадры".

Председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Кадры", губернатор Калужской области Владислав Шапша также отметил высокую степень напряженности в рамках рынка труда. "Почти половина регионов страны при этом [низкой безработице] испытывает высокую напряженность по замещению вакансий, это создает сегодня риски для экономического развития территорий. Анализ рынка труда и кадровое прогнозирование потребностей экономики говорят о структурных и региональных дисбалансах", - добавил он.

В свою очередь президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отметил, что сейчас существует нехватка кадров по конкретным специальностям. "По оценкам экспертов, в ближайшие пять лет численность трудоспособного населения за счет факторов только естественного воспроизводства может сократиться на 3-4 млн человек. В то же время, по прогнозу Минпромторга, до 2030 года потребность только в инженерно-технических кадрах как с высшим, так и со средним профессиональным образованием будет ежегодно расти темпом от 7% до 18%", - сказал он.